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'Hilmi Özkök 'Ergenekon'da tanık olarak dinlensin'

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök’ün Ergenekon davasında tanık olarak dinlenilmesi talep edildi

30 Mayıs 2012 23:20

Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün tanık olarak dinlenilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

Ergenekon davasının 191. Duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
 
Davaya eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 64'ü tutuklu 260 sanık katıldı.
 
Davada savcılık eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün tanık olarak dinlenilmesini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.
 

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