'Hilmi Özkök döneminde de andıç siteleri vardı'

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne emekli Albay Albay Cemal Gökçeoğlu'na yakalama emrinin okunması için ara celse yapıldı. Emekli Albay Albay Cemal Gökçeoğlu savunmasında karargaha idari işler şube müdür olarak atandığını internet sitelerinin o gün de faal olduğunu belirtti, 2005 yılında Genel Kurmay Başkanı olan Hilmi Özkök'tü. '' İnternet sitelerini yeniden yapılandırma çalışmaları vardı, Konuyla ilgili çalışmayı yüzbaşı hazırlamış ve getirmişti. Çalışmadaki paraf listeni ben de parafladım. Aksaklık ve kanunsuzluk olsa dahi üstlerin ve hukukçuların düzelteceğini düşündüğümden imzalama konusunda bir tereddütte bulunmadım'' diye konuştu. Mahkeme, Gökçeoğlu'nu 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yönetmek'ten tutukladı.