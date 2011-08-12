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'Hilmi Özkök döneminde de andıç siteleri vardı'

Emekli Albay Cemal Gökçeoğlu, İnternet Andıcı davası kapsamında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Emekli Albay Cemal Gökçeoğlu, İnternet Andıcı davası kapsamında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebüs ertme ve silahlı terör örgütünü yönetme '' suçlarından tutuklandı. 



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne emekli Albay Albay Cemal Gökçeoğlu'na yakalama emrinin okunması için  ara celse yapıldı. Emekli Albay Albay Cemal Gökçeoğlu savunmasında karargaha idari işler şube müdür olarak atandığını internet sitelerinin o gün de faal olduğunu belirtti, 2005 yılında Genel Kurmay Başkanı olan Hilmi Özkök'tü. '' İnternet sitelerini yeniden yapılandırma çalışmaları vardı, Konuyla ilgili çalışmayı yüzbaşı hazırlamış ve getirmişti. Çalışmadaki paraf listeni ben de parafladım. Aksaklık ve kanunsuzluk olsa dahi üstlerin ve hukukçuların düzelteceğini düşündüğümden imzalama konusunda bir tereddütte bulunmadım'' diye konuştu. Mahkeme, Gökçeoğlu'nu 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yönetmek'ten tutukladı.



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