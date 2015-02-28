Hilmi Özkök: Bahçeli'nin Özel'e yönelttiği eleştiriler yenilir yutulur gibi değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel arasındaki "vatanseverlik" polemiği sürerken, Özel’e bir destek de eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ten geldi. TSK’nın 24’üncü Genelkurmay Başkanı Özkök, Bahçeli’nin açıklamalarının "yenilir yutulur olmadığını" belirterek şunları söyledi:

“Necdet Paşa’yı bütün kalbimle, yürekten destekliyorum. Genelkurmay Başkanı, siyasiler karşısında eli kolu bağlı bir insan. Kendisine böyle saydırmak adalet mi? Bu Sayın Bahçeli’ye yakışır mı? Şekil ve ifade tarzı açısından kendisine yakıştıramadım. Askerlerin siyasetçilere cevap vermesinin demokrasimizi nasıl etkilediğini maalesef biliyoruz ama bu kadar kırınca da cevap verilir. Vatan sevgisi askerlerin tekelinde mi? Siviller vatanı askerlerden daha mı az seviyor?”

Duygusallıkla karar

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'e konuşan Özkök, elinde somut veriler olmadığı için Şah Fırat Operasyonu ile ilgili yorum yapmak istemeyen ve kararın tek başına Genelkurmay Başkanı’nın kararı gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Büyük karargâhlarda birçok birimin hazırladığı çalışmaların sonuçları masaya yatırılarak önemli kararlar alınır. Komutanın yanında en az 1 Orgeneral, yani 2’nci Başkan, 7-8 Korgeneral (J Başkanları) ve onların ekipleri olur. Onlar en güncel bilgi ve analizleri getirirler, ihtimaller değerlendirilir ve o kararlar verilir. Bu (Süleyman Şah Operasyonu) da başlı başına bir vakadır. Değişik yorumlar yapılıyor. ‘Vatan toprağı verildi’, ‘Vatan toprağı yer değiştirdi’ diyen var. Saygı duymak lazım. Ama inancım odur ki (TSK’da) duygusallıkla, eksik bilgi ile karar verilmez.”