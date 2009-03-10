Hillary Türkiye'yi övdü, ABD basını kızdı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Ankara ziyareti sırasında, Türkiye'nin özgürlükler konusunda ileri adım attığı yönündeki sözleri ABD basınının tepkisini çekti.



Washington Post, ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarına göre Türkiye'deki durumun aslında böyle olmadığını yazdı.



Washington Post, başyazısında Clinton'un kendi bakanlığının rapor çalışmalarının "altını oymakla" suçlarken, "Hillary Clinton, Türkiye'de halen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuşatma altında tutulan basın özgürlüğünün liberal destekçilerini de şok etti" dedi. Gazete, Erdoğan'ın büyük bir medya grubuna karşın "çirkin bir kampanya" yürüttüğünü de yazdı.



Washington Post gazetesi "Bazı Dostlar" başlıklı başyazısında Clinton'un ziyaret ettiği ülkelerdeki insan hakları performanslarına ilişkin açıklamalarını sert dille eleştirerek "Hillary Rodham Clinton, Dışişleri Bakanlığı'nın insan haklarına ilişkin rapor çalışmalarının altını oyuyor" ifadesini kullandı.



"Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, ABD diplomasisinin insan haklarını savunma geleneğini baltalamayı sürdürüyor" diyen gazete, Clinton'un Çin'deki açıklamalarını eleştirdikten sonra "Geçen haftaki Ortadoğu ve Avrupa ziyareti sırasında Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın iki problematik müttefiki Mısır ve Türkiye'ye ilişkin olarak yaptığı rapor çalışmalarının altını oydu" yorumunu yaptı.



ABD'nin son insan hakları raporunun Mısır ve Türkiye ile ilgili değerlendirmelerine dikkat çekildiği başyazısında Clinton'un Mısır'da sarfettiği sözlerin El Kaide taraftarları ve Amerikan karşıtı propaganda yapanlarına koz verdiğini savundu. Gazete şöyle devam etti:



"Yeni dışişleri bakanı, benzer bir biçimde Türkiye'de halen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuşatma altında tutulan basın özgürlüğünün liberal destekçilerini de şok etti. Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna göre, 'Başbakan Erdoğan dahil, üst düzey hükümet yetkilileri, yıl boyunca ve özellikle iktidardaki parti ile bağlantılı, yolsuzluk iddialarının yayınlanmasının ardından basın ve medya sektörü şahsiyetlerini sert biçimde eleştiren açıklamaları yapmışlardı.' Bunlar hafif ifadelerdir. Gerçekte Sayın Erdoğan'ın hükümeti, Türkiye'nin en büyük medya gruplarından birine karşı çirkin bir kampanya yürütüyor ve Rusya'nın bağımsız medyaya yönelik tavrı ile kıyaslanan bir manevra ile 500 milyon dolarlık bir vergi faturasını çıkarttı. "



Basın özgürlüğü aslında geri gidiyor



Washington Post, Hillary Clinton'un, Erdoğan Bakanlığının raporunu şikayet ettiğinde ne gibi bir yanıt verdiği sorulması üzerine "hiç bir politikacı basının kendisini eleştirmesini sevmez" ve "Genel olarak Türkiye'nin ifade ve din özgürlüğü ile insan hakları konusunda büyük bir ilerleme sağladığını düşünüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz" diyerek karşılık verdiğine dikkat çekti. Washington Post şöyle devam etti:



"Gerçekte Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin basın özgürlüğünde geri gittiğini belgeledi. Mısır'da insan hakları durumu her zamandan kötüye gidiyor. Bu gerçekleri küçümseyerek Sayın Clinton, kendi bakanlığına hizmet etmiyor ve dünya çapındaki hükümetlere ihallerinin ABD Yönetimince ciddiye alınmayacağı mesajını veriyor."