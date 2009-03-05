Hillary: Rusya ile yeni başlangıç zamanı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, NATO'nun Rusya ile yeni taze başlangıç yapmasının zamanının geldiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın katıldığı NATO'nun gayri resmi dışişleri bakanları toplantısına katılan Clinton, önceden ele geçirdiği konuşmasında, "Ortak menfaatler için Rusya ile yeni taze başlangıcın zamanı. Bunun yolu incelenmeli" dedi.



Hillary Clinton, "Rusya ile yakın işbirliği, Afganistan halkına yardım için de önemli" diye konuştu.



NATO toplantısına ilk kez katılan Clinton, "Ukrayna ve Gürcistan'ın tam üyeliği için NATO'nun kapısını açık tutması gerektiğini" de belirtti.



NATO, Rusya'nın geçen yıl ağustosta Gürcistan'da kısa süreli ordu operasyonu düzenlemesi üzerine Moskova ile üst düzey ilişkilerini askıya almıştı. Rusya, eski SSCB üyeleri Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'nun üyesi olmasına kesinlikle karşı çıkıyor.