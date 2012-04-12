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Dünya

Hillary kendisiyle dalga geçen site için poz verdi

Hillary Clinton, dün ofisinde “Hillary’den mesajlar” adlı blogun yaratıcıları ile buluştu, onlar için güneş gözlükleri ve cep telefonu ile poz verdi.

12 Nisan 2012 09:20

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün ofisinde “Hillary’den mesajlar” adlı blogun yaratıcıları ile buluştu, onlar için güneş gözlükleri ve cep telefonu ile poz verdi

Milliyet'teki haberi göre, blogda, Clinton’ın güneş gözlükleri ile telefonuna baktığı bir fotoğrafı kullanılarak, tanınmış isimlerle “hayali” mesajlaşmalarına yer veriliyordu. Bir haftada fenomen haline gelen sitedeki uyarlamalardan birinde ABD Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden, Clinton’a Justin Bieber’ın yeni videosunu gönderiyorlar. Clinton cevap olarak “İşinize geri dönün beyler” yazıyor. Hillary Clinton sitenin kurucularına hediye ettiği fotoğrafa “Hillz” diye imza attı.

 

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