Hillary için verilen numara 'erotik hat' çıktı

Beyaz Saray yetkilileri, G-20 zirvesi için Londra'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı General James Jones'a Strasbourg'daki NATO zirvesiyle ilgili soru sormak isteyen gazetecilere bir telefon numarası verdi.Clinton ve Jones ile telekonferansa katılacaklarını uman gazetecilerin karşısına ise "Saklı arzuların var...Doğru yerdesin" diyen bir kadın sesiçıktı.Hatanın kimden kaynaklandığı belirlenemedi. Beyaz Saray sözcüsü Thomas Vietor açıklamasında, "Bugün görüşülecek çok önemli konular var. Bahsettiğiniz numarayı ben vermedim. Bu tür numaraları iş saatlerinin dışında arayın" ifadesini kullandı.Gazeteciler, daha sonra kendilerine verilen doğru numarayı arayarak, Clinton ve Jones ile görüştüler.