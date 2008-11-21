Hillary, Dışişleri koltuğuna yaklaştı

Clinton'ın dışişlerinin başına geçmesi fikrinin iki eski rakip arasında gizlice görüşülmesinden bir hafta sonra, tarafların bu düşüncenin hayata geçmesi yönünde hızla ilerledikleri belirtiliyor.Demokrat Partili bir yetkili, Obama'nın eski rakibi Clinton'ı, 27 Kasım Şükran Günü tatilinden sonra bakanlığa atama eğiliminde olduğunu söyledi. Yetkili, Obama ile Hillary Clinton'ın, dışişleri bakanlığı göreviyle ilgili sürekli müzakerelerde bulunduklarını belirtti.Demokrat partili yetkilinin bu açıklamasının, Obama'nın ekibinin, Clinton'ın teklifi geri çevirme niyetinde olmadığını hissini taşıdığını gösterdiği belirtiliyor.