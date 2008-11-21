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Dünya

Hillary, Dışişleri koltuğuna yaklaştı

ABD'de başkan Obama'nın, New York Senatörü Hillary Clinton'u haftaya dışişleri bakanı olarak atama eğiliminde olduğu bildirildi

21 Kasım 2008 02:00

ABD'de başkan seçilen Barack Obama'nın, New York Senatörü Hillary Rodham Clinton'u haftaya dışişleri bakanı olarak atama eğiliminde olduğu bildirildi.

Clinton'ın dışişlerinin başına geçmesi fikrinin iki eski rakip arasında gizlice görüşülmesinden bir hafta sonra, tarafların bu düşüncenin hayata geçmesi yönünde hızla ilerledikleri belirtiliyor. 

Hillary Dışişleri adayı mı?

Demokrat Partili bir yetkili, Obama'nın eski rakibi Clinton'ı, 27 Kasım Şükran Günü tatilinden sonra bakanlığa atama eğiliminde olduğunu söyledi. Yetkili, Obama ile Hillary Clinton'ın, dışişleri bakanlığı göreviyle ilgili sürekli müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

Demokrat partili yetkilinin bu açıklamasının, Obama'nın ekibinin, Clinton'ın teklifi geri çevirme niyetinde olmadığını hissini taşıdığını gösterdiği belirtiliyor.

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