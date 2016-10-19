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Dünya

Hillary Clinton'ın çıplak heykelini diktiler

Hillary Clinton'ın karikatüre edilerek tasarlanan çıplak heykelinin dikilmesi tartışma yarattı

19 Ekim 2016 01:38

Hillary Clinton'ın New York'ta bir metro çıkışına dikilen çıplak karikatürize heykeli, sanatçı ve heykeli deviren öfkeli bir kadın arasında tartışmaya neden oldu

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın, New York'ta bir metro çıkışına çıplak karikatürize heykeli dikildi.

Sabah saatlerinde Manhattan'da bir metro istasyonun çıkışına Clinton'ın toynak ayaklı, çıplak bir heykeli yerleştirildi.

Clinton'ın karikatürize çıplak heykeli, başkan adayının Wall Street'teki yatırım bankalarının yöneticileri ile yakın ilişkilerini protesto eden sanatçı ve heykeli devirmek isteyen öfkeli bir kadın arasında tartışmaya neden oldu.

Heykelin "müstehcen" olduğunu ve iş yerinin önünde görmek istemediği söyleyen kadın, devirerek üzerine oturduğu heykelin kırılmasına neden oldu.

Bunun üzerine devrilen heykelini yerden kaldırmak isteyen sanatçı ve kadın arasında tartışma yaşandı.

Heykel bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından kaldırıldı.

Ağustos ayında ise ABD’nin farklı eyaletlerindeki pek çok parka Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ın heykelleri yerleştirilmişti.

 

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