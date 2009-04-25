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Dünya

Hillary Clinton'dan İran'ın dini liderine tepki

25 Nisan 2009 23:51

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suçlamalarına tepki gösterdi.

Bağdat'ta bulunan Clinton, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak'ta dün düzenlenen, aralarında İranlı hacı adaylarının bulunduğu 70'den fazla kişinin öldüğü intihar saldırılarının arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu söyleyen Hamaney'in bu suçlamalarının hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Clinton, "saldırıların El Kaide ya da başka örgütler tarafından düzenlendiğinin açık olması nedeniyle bu tür yorumların hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

Zebari de, Hamaney'in sözlerine ilişkin olarak, "Bu tür eylemlere Amerikalıların karıştığına dair bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.

Hamaney, saldırıların ardından yayımladığı baş sağlığı mesajında, saldırıların sorumluluğunu ABD ve İsrail'e yüklemişti.

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