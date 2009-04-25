Hillary Clinton'dan Bağdat'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a beklenmedik ziyarette bulundu.



AFP'nin bildirdiğine göre, Ocak ayında göreve geldiğinden beri ilk kez Bağdat'a gelen Clinton'ın uçağı yerel saatle 08.30'da Bağdat'taki alana indi.



Amerikan birliklerinin Bağdat'tan çekilmesine 9 hafta kala yapılan bu ziyaretin şiddet olaylarının artış gösterdiği bir döneme rastladığı belirtilirken, Clinton'ın kendisine eşlik eden gazetecilere, "Perşembe ve cuma günleri meydana gelen kanlı intihar saldırılarından haberdarız ve durumu Amerikalı komutanlarla yerinde değerlendirmek ve bu durumun önüne geçmek için neler yapılabileceğini ele almak istiyorum" dediği bildirildi.



Son günlerdeki kanlı saldırılarda en az 140 kişi hayatını kaybetmişti.



Clinton, intihar saldırılarının çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açmasını "korkunç" olarak değerlendirirken, bu saldırıların "Irak'ın iyi yönde ilerlediğini görmek istemeyenlerin işi" olduğunu söyledi ve "Sanıyorum Irak'ta her zaman siyasi çatışmalar olacak, tıpkı başka toplumlarda olduğu gibi. Ancak bütün olarak baktığımda Irak'ın gerçekten iyiye gideceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.



Clinton'ın Amerikalı komutan Ray Odierno'nun yanı sıra Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri El Maliki ve Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesi bekleniyor.

