ABD'de 11 Eylül saldırılarının anma töreninde rahatsızlanan Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Hillary Clinton'a zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

Dr. Lisa Bardack teşhisin ardından antibiyotik tedavisine başlandığını ancak 11 Eylül törenlerinde Clinton'ın vücudunun susuz kaldığını söyledi.

Görüntülerde Clinton'ın yardımcılarının desteğiyle törenden erken ayrıldığı görülüyor.

Doktorların açıklamasında "Clinton'da alerjilerinden kaynaklanan öksürük şikâyeti vardı. Öksürüğün uzaması sonucu yapılan incelemede zatürre teşhisi konuldu. Antibiyotik tedavisine başlandı ve kendisine programını yeniden düzenlemesi ve istirahat etmesi tavsiye edildi." denildi.

Clinton'ın bugün ve yarın California'daki bağış toplantılarıyla sürmesi beklenen yoğun kampanya programına devam edip etmeyeceği belirsiz.

Cumhuriyetçi rakipleri, daha önce Clinton'ın sağlığının başkanlık görevi için yeterli olup olmadığını söylüyorlardı. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump geçen ay "Clinton'ın başkan olacak ve IŞİD'le savaşacak psikolojik ve fiziksel kuvvete sahip olmadığını" söylemişti

Dr. Bardack ise Clinton'ın ABD Başkanı'nın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ABD Başkanı olabileceğini söylemişti.

Törenin ardından New York'ta kızının evine giden Clinton "Çok iyi hissediyorum. New York'ta çok güzel bir gün." dedi.

Clinton daha sonra Chappaqua, New York'taki kendi evine geçti.