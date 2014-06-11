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Dünya

Hillary Clinton: Türkiye sinir bozucu bir ortak

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye ile ABD ilişkilerinde Suriye ve İran'ın nükleer programı gibi bazı alanlarda görüş ayrılıkları yaşandığını söyledi

11 Haziran 2014 09:15

Hillary Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığı dönemindeki anılarını kaleme aldığı kitabında Türkiye için "Zaman zaman sinir bozucu bir ortak" ifadesini kullandı.

Clinton, anılarını yazdığı ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü yıllardaki anılarını kaleme aldığı "Zor Seçimler" adlı kitabında Türkiye'ye de yer ayırdı.

"Bakan olarak geçirdiğim dört yılda, Türkiye önemli ve zaman zaman sinir bozucu bir ortak olduğunu kanıtladı" diyen Hillary Clinton, Afganistan gibi bazı konularda çok yakın çalışırken, "Suriye, İran'ın nükleer programı ve terörle mücadele gibi bazı alanlarda" görüş ayrılıkları yaşandığını anlattı.

 

'Hırslı, güçlü, dini bütün'

 

Kitabında uzun bir Recep Tayyip Erdoğan tahlili yapan Clinton, "Türkiye’nin geleceği ve ilişkilerimizde anahtara sahip özellikle bir kişi oldu: Başbakan Erdoğan" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ı "Hırslı, güçlü, dini bütün ve etkili bir siyasetçi" olarak tanımlayan Hillary Clinton, AK Parti hükümeti döneminde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, muhaliflere ve gazetecilere yönelik tutumun da kaygıya yol açtığını belirtti.

 

'Savaş tehdidinde bulundu'

 

Kitapta Clinton, Mavi Marmara baskınının ertesi günü Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye’nin İsrail'e savaş açabileceği tehdidinde bulunduğunu, kendisinin de onu sakinleştirmeye çalıştığını anlattı.

 

'İstikameti belirsiz'

 

Türkiye'nin gelecekteki istikametinin 'belirsiz' olduğunu kaydeden eski bakan, "Ama kesin olan, Türkiye hem Ortadoğu'da hem Avrupa'da belirleyici bir rol oynamaya devam edek" ifadelerini kullandı. İlişkilerimiz de ABD için hayati önem taşımayı sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

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