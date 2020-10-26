Hillary Clinton: Trump'ın dört yıl daha başkan olacağını düşünmek beni hasta hissettiriyor

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Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Donald Trump'ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton, 3 Kasım ABD genel seçiminden sonra 4 yıl daha Trump'ın başkan olması ihtimalinin kendisini 'gerçek anlamda hasta hissettirdiğini' söyledi.

New York Times'ın bir podcast yayını olan Sway'e konuşan Hillary Clinton, gelecek hafta gerçekleşecek ABD başkanlığı seçimine ilişkin konuştu. Clinton, "Kurumların istismarı ve yok edilmesiyle 4 yıl daha geçirecek olmak beni gerçekten midemden hasta hissetiriyor" dedi. Clinton, Trump'la ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti: "Ve norm ve değerlerimize zarar vermek, liderliği azaltmak... Liste uzar gider" dedi.