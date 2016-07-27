Hillary Clinton tarih yazdı; ABD'de başkanlığa aday gösterilen ilk kadın oldu

Eski First Lady, New York Senatörü ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin ilk kadın başkan adayı oldu.

Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin Philadelphia'daki kurultayında, Güney Dakota eyaleti delegelerinden aldığı 15 oyla, adaylık için gereken 2383 oya ulaştı.

Sonucun netleşmesinin ardından kurultaydaki Demokrat delegeler, Hillary Clinton lehine sloganlar attı.

Clinton, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olup, ABD'de başkanlığa aday gösterilen ilk kadın.

Demokrat Parti'nin bütünlüğü için sembolik bir jest yapan, Clinton'ın başkan adaylığı için yarıştığı Vermont Senatörü Bernie Sanders de, rakibinin yeterli oya ulaşmasının ardından oylamanın durdurulmasını ve Hillary Clinton'ın başkan adaylığının ilan edilmesini istedi.

Kurultay Başkanı Marcia Fudge da, Clinton'ın başkan adaylığını ilan etti.

Hillary Clinton, zor bir mücadelenin ardından Bernie Sanders'i geride bırakmıştı.

Sanders kurultayda yaptığı konuşmada bazı destekçilerinin tepkisine karşın Hillary Clinton'ın ülkesinin yeni başkanı olması gerektiğini söylemişti.

[Bernie Sanders ve Hillary Clinton] Image copyrightAFP

Sanders: Hillary Clinton, ABD Başkanı olmalı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton kurultayda yaptığı konuşmada, eşinin hayatını, insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye adadığını söyledi.

Kurultayı New York'taki evinde izlediği belirtilen Hillary Clinton ise yarın yapacağı konuşmada resmen Demokrat Parti'nin başkan adayı olduğunu ilan edecek.

Hillary Clinton, 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi iş adamı Donald Trump'la yarışacak.

Clinton'ın başkan yardımcısı adayı Virginia Senatörü Tim Kaine.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı ise Indiana Valisi Mike Pence.