-HILLARY CLINTON, SUUDİ ARABİSTAN KRALI ABDULLAH İLE GÖRÜŞECEK WASHINGTON (A.A) - 07.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, akşam saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile New York'ta bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmenin yerel saatle 19.00'da Hotel Plaza'da yapılacağı belirtildi. Sırtından 2 ameliyat olan 86 yaşındaki Kral nekahat dönemini New York'ta geçiriyor. Prenses Adile, 22 Aralık tarihinde taburcu olan babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtiyor.