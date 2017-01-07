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Dünya

Hillary Clinton, New York Belediye Başkanlığı için aday olacak iddiası

Clinton, Trump ile girdiği başkanlık yarışını 8 Kasım'da kaybetmişti

07 Ocak 2017 20:16

ABD'de Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton'ın, New York Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacağı iddia edildi.

New York Daily News'in Demokrat politikacılara dayandırdığı haberinde, Demokratların içerisinden Clinton'a New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyması yönünde baskı olduğu belirtildi.

Mevcut belediye başkanı De Blasio ile iyi olan ilişkileri,seçim kampanyası döneminde bozulan Clinton'a, parti içinden De Blasio ile yarışması için destek geldiği ifade edildi. Parti içindeki bir Clinton destekçisi yaptığı açıklamada, "De Blasio'nun davranışlarından sonra bu adil olacaktır." dedi.

Clinton ve De Blasio, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

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ABDHillary ClintonNew York Belediye Başkanlığıaday olacakDonald Trump

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