Hillary Clinton, Nalbantyan ile Türkiye'yi konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini içeren bir telefon görüşmesi yaptıkları açıklandı.



Ermenistan'daki Mediamax ajansının verdiği habere göre Clinton, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik girişimleri, "tarihi adım" olarak niteledi.



Haberde, Clinton'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere dair ortak açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve bunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılmış "tarihi bir adım" olarak nitelediği belirtildi.



Görüşmede, Yukarı Karabağ sorununun da ele alındığı ve Hillary Clinton'ın, bu sorunun çözümünde ileri bir adım atılmasına dair beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

