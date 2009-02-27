T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hillary Clinton mart ayında Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mart başındaki Ortadoğu ve Avrupa turunda Türkiye'yi de ziyaret edecek.

27 Şubat 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 1-7 Mart tarihleri arasında çıkacağı Ortadoğu ve Avrupa turunun bir parçası olarak Türkiye'yi de ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood tarafından yapılan açıklamada, Hillary Clinton'ın, 1-7 Mart tarihleri arasında Mısır, İsrail, Filistin, Belçika, İsviçre ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Clinton, ilk önce Mısır'da düzenlenecek olan Gazze için bağış konferansına katılacak. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell da Clinton'a eşlik edecek. Clinton'ın, Mısır'da üst düzey yetkililerle temaslarda bulunması öngörülüyor.

Konferanstan sonra Clinton, İsrail ve Filistin'i ziyaret ederek buradaki üst düzey yetkililerle biraraya gelecek.

Brüksel'de ise Clinton, 5 Mart'taki resmi olmayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve müttefiklerle danışmalarda bulunacak. Clinton'ın, tüm NATO ve AB üyesi ülkeler ve İsviçre'nin dışişleri bakanlarıyla transatlantik ilişkileri geliştirme konusunda görüşmeler yapması bekleniyor. Clinton, Brüksel'de ayrıca, AB yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.

Cenevre'de Clinton'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile karşılıklı çıkarlara dayanan bir dizi konuyu ele alması öngörülüyor.

Açıklamada Clinton'ın, Ankara'da da üst düzey Türk yetkililerle biraraya geleceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24