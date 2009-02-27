Hillary Clinton mart ayında Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 1-7 Mart tarihleri arasında çıkacağı Ortadoğu ve Avrupa turunun bir parçası olarak Türkiye'yi de ziyaret edecek.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood tarafından yapılan açıklamada, Hillary Clinton'ın, 1-7 Mart tarihleri arasında Mısır, İsrail, Filistin, Belçika, İsviçre ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.



Clinton, ilk önce Mısır'da düzenlenecek olan Gazze için bağış konferansına katılacak. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell da Clinton'a eşlik edecek. Clinton'ın, Mısır'da üst düzey yetkililerle temaslarda bulunması öngörülüyor.



Konferanstan sonra Clinton, İsrail ve Filistin'i ziyaret ederek buradaki üst düzey yetkililerle biraraya gelecek.



Brüksel'de ise Clinton, 5 Mart'taki resmi olmayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve müttefiklerle danışmalarda bulunacak. Clinton'ın, tüm NATO ve AB üyesi ülkeler ve İsviçre'nin dışişleri bakanlarıyla transatlantik ilişkileri geliştirme konusunda görüşmeler yapması bekleniyor. Clinton, Brüksel'de ayrıca, AB yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.



Cenevre'de Clinton'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile karşılıklı çıkarlara dayanan bir dizi konuyu ele alması öngörülüyor.



Açıklamada Clinton'ın, Ankara'da da üst düzey Türk yetkililerle biraraya geleceği kaydedildi.