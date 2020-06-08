Hillary Clinton: Kalbi atan ve aklı çalışan bir insan nasıl Trump'ı desteklemeye devam edebilir anlamıyorum

T24 Dış Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Donald Trump'ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton, "kalbi olan herhangi birinin nasıl Trump'ı desteklemeye devam edebileceğini" sorguladı.

Clinton, 2016 genel seçimlerinde kendisini yenen rakibinin Beyaz Saray'da geçirdiği dönemi "başarısız" olarak nitelendirdi.

Los Angeles Times gazetesine konuşan Clinton, ABD Başkanı'nın liderlik kabiliyetini eleştirerek Trump'ın "umursamaz" ve "beceriksiz" olduğunu ifade etti.

Trump'ın "artık göz ardı edemeyeceği" noktaya gelene kadar Koronavirüs salgını yokmuş gibi davrandığını ifade eden Clinton, ABD liderinin durumla ilgilenmek zorunda kalınca da pandemiyle mücadeleyi "günlük mitinglere" evirdiğini ifade etti.

Clinton, ilk başlarda Trump'ın George Floyd cinayetine ve sonucunda başlayan protestolara empati ile yaklaşacağını umduğunu ancak durumun böyle olmadığını dile detirdi. Clinton, "Endişeliymiş gibi davranacak kadar bile empati yeteneği yok. Hemen işi düşmanlığa, tehditkarlığa ve fotomodelliğe vuruyor. Bütün bunları kontrol, dominasyon ve ilgi ihtiyacını besleyebilmek için yapıyor" dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, "Trump'ın utanma duygusu yok. Kalbi atan ve aklı çalışan bir insan onu nasıl desteklemeye devam edebilir anlamıyorum" diye konuştu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.