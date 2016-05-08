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Hillary Clinton Jennifer Lopez'e neden teşekkür etti?

Jennifer Lopez kısa süre önce 'Ain't your mama' isimli şarkısına çektiği klibi yayınladı

08 Mayıs 2016 20:31

Jennifer Lopez kısa süre önce 'Ain't your mama' (Annen değilim) isimli şarkısına çektiği klibi yayınladı. 46 yaşındaki Lopez, 1950'li yılların tarzından esinlenen klipte, eşine annelik yapmaktan yakınan bir kadının hikayesi anlatılıyor. ABD Başkanlık seçimlerinde kadın hakları ve eşitliğini her fırsatta savunan Clinton, Lopez'in kadınların çalışkanlığını gösteren klibini çok beğendiğini "Çok teşekkür ederim. Kadınlar onlara atanan rollerden çok daha fazlası" notuyla ifade etti.

Hillary Clinton'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: 

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