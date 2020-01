Hillary Clinton Jennifer Lopez'e neden teşekkür etti?

Jennifer Lopez kısa süre önce 'Ain't your mama' (Annen değilim) isimli şarkısına çektiği klibi yayınladı. 46 yaşındaki Lopez, 1950'li yılların tarzından esinlenen klipte, eşine annelik yapmaktan yakınan bir kadının hikayesi anlatılıyor. ABD Başkanlık seçimlerinde kadın hakları ve eşitliğini her fırsatta savunan Clinton, Lopez'in kadınların çalışkanlığını gösteren klibini çok beğendiğini "Çok teşekkür ederim. Kadınlar onlara atanan rollerden çok daha fazlası" notuyla ifade etti.

Hillary Clinton'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

@JLo thanks for this. Women are so much more than the roles they've been assigned. -H