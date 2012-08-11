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Hillary Clinton İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

11 Ağustos 2012 13:50

Afrika ülkelerini kapsayan turu kapsamında Gana ve Benin’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye yaşanan olaylarla ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul’a geldi.

Özel bir uçakla saat 04.20’de İstanbul ’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Clinton Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde ABD ’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Dış işleri bakanlığı yetkilileri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Aprona gelen araçla havalimanından ayrılan Clinton buradan konaklayacağı otele hareket etti.

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