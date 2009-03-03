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Dünya

Hillary Clinton İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin ön temaslar için Suriye'ye iki temsilci göndereceğini açıkladı.

03 Mart 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin ön temaslar için Suriye'ye iki temsilci göndereceğini açıkladı.

Clinton'un, Kudüs'te Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı bu açıklama, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, Şam rejimiyle ilişkileri canlandırmayı tasarladığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Clinton, "Suriye ile ilişkilerimizin gelecekte ne olacağı konusunda bir öngörüde bulunabilecek durumda değiliz. Bunu yapmanın ABD için, müttefiklerimiz için ve paylaştığımız değerler için bir getirisini görebilmemiz lazım" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "İran'ın nükleer silah programı ve Hamas, Hizbullah gibi terör örgütlerine finansman desteği sağlama" konusunda İsrail'in endişelerini paylaştığını da dile getirdi.

Clinton, Filistinlilerle görüşmeler konusunda da ABD yönetiminin iki devletli çözüm doğrultusunda çalışmayı planladığını yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de ABD'nin hür dünyanın lideri olduğunu belirterek, aynı zamanda aşırılığa ve aşırı uçlara karşı da mücadelenin önderliğini yaptığı belirtti. Livni, ülkesinin ABD ile aynı değerleri paylaşıyor olmasından onur duyduğunu belirtti.

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