Hillary Clinton hasta

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın ABD Dışişleri Bakanı olan eşi Hillary Clinton’ın “esrarengiz” bir hastalığa yakalandığı iddia edildi.



Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın Parkinson Hastalığı’na yakalandığına ilişkin haberlerin ardından, Globe Gazetesi’nin kapağa taşıdığı habere göre, Hillary, yakalandığı hastalığı gizlemeyi tercih ediyor.



Dergi, hastalığın aşırı bitkinlik, nefes darlığı, göz kararması gibi semptonları olduğunu, Hillary’nin iki kez düştüğünü, birisinde de dirseğini kırdığını iddia etti.



Gazeteye göre “Zimbabve veya Moskova’da kalp krizi geçirmek istemiyorum” diyen Dışişleri Bakanı, gelecek yaz görevi bırakmayı düşünüyor.

