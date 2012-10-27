Hillary Clinton görevini bırakıyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 6 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra görevini bırakacağını söyledi.

Washington Post gazetesine açıklamalarda bulunan Clinton, “Yerime gelecek kişi belirlenene kadar bekleyeceğim ancak bu uzun bir zaman dilimi olarak algılanmamalı” dedi.

Clinton, geçmişteki bir açıklamasında yorgun olduğunu ve dinlenmek istediğini belirterek sonraki dönemde görevi bırakacağını ifade etmişti. Clinton, hakkında devam edeceği yönünde haberler çıkması üzerine ise fikrinde bir değişiklik olmadığı ve görevi bırakacağı yönündeki söylemini yineledi.

Clinton, “Göreve başladıktan hemen sonra ayrılmayı düşünüyorum. Benim planım bu ama Başkan ile oturup konuşma fırsatı bulamadım. Çünkü seçimleri kazanmaya çalışıyor. Bu süreç kısa zaman sonra bitecek. Daha sonra oturup konuşacağız” diye konuştu. Bu konuda ikna edilmesinin zor olduğunu da vurgulayan Clinton, “Daha fazla kalmayı düşünmüyorum. Ancak yapılması gereken işlerin de farkındayım. Başkanla konuşacağım” şeklinde konuştu.

Clinton hakkında bir süredir 11 Eylül ve Bingazi saldırıları sonrası ABD’nin yürüttüğü diplomatik çalışmaların sonuca ulaştırılması için görevine devam edeceği yorumları yapılıyordu.