Hillary Clinton Fransa'daki yasayı eleştirdi

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CNNTürk'te yer alan habere göre; Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığı personeliyle katıldığı bir toplantıda bir katılımcının, "Fransa Senatosunun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul etmesini hatırlatarak, ABD'nin bu olayları neden 'soykırım' olarak kabul etmediği" şeklindeki sorusunu yanıtladı.Soruya yanıtına, "Bizim en büyük güçlerimizden biri, ifadeleri suç kapsamına sokmamamız. İnsanlar bu ülkede istedikleri hemen hemen her şeyi söyleyebilir ve yapabilirler" diyerek başlayan Clinton'ın bu sözleri katılımcılardan alkış aldı. Clinton, şöyle devam etti:"Fransa gibi yakın dost ve müttefiklerimiz dahil olmak üzere diğer ülkelerin farklı standartları, tarihleri olabilir. Ama biz, ifadelerin suç sayıldığı bir yoldan asla yürümeyeceğiz. Sanırım bu konunun her zaman, siyasi olmaktan çok tarihsel bir tartışma konusu olarak görüldüğünü söylemek adil olur, ki doğrusu da bu. Bence ABD hükümetinin sergilemesi gereken duruş bu olmalı, çünkü ne kadar korkunç bir olay olursa olsun, ne kadar yüksek derecede hassasiyetleri temsil ederse etsin, tarihsel konuları çözmek için hükümet gücünü kullanmaya çalışmak, bana göre çok tehlikeli bir kapıyı açar."Konunun taşıdığı hassasiyetin farkında olduğunu ifade eden Clinton, "Ancak, fikirlerin serbest dolaşımı, akademik camia ve geçmişe göre şimdi çok daha gelişmiş düzeyde olan iletişimin serbest mimarisinin, bu tür tartışmalar için doğru forum olduğu kanısındayım ve bu meselenin de bu yolla çözüleceğini umuyorum" diye konuştu.Clinton ayrıca, "Nihayetinde insanların kararlarını kendilerinin vereceğini ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini" belirterek, "Ancak herhangi bir tartışmalı tarihsel çekişmenin hangi tarafında olurlarsa olsunlar, herkesi fikir diyaloğuna girmeye teşvik etmeliyiz. Kanıt toplayın, tezlerinizi ortaya koyun ve diyaloğa istekli olun. Bu konuda da böyle olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Clinton'ın bu son sözleri yine katılımcılardan alkış aldı.