T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hillary Clinton, Davutoğlu’na kısaca “Davu” diyormuş

ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından, Hillary Clinton’ın bakanlığı sırasında yaptığı yazışmalar paylaşıldı

01 Temmuz 2015 15:40

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın daha önce paylaşılmamış e-postalarını kamuoyuyla paylaştı. Bu e-postalarda, toplamda sayfa sayısı 3 bini bulan, daha çok yabancı liderlerle gerçekleştirilen telefon görüşmeleri ve bakanlığın günlük aktivitelerine dair yazışmalar bulunuyor.

Yazışmalarda Ahmet Davutoğlu'nun isminin kısaltılarak, "Davu" şeklinde kullanılması da ilginç detaylar arasında yer aldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreciyle ilgili Ekim 2009'da imzalanan protokoller öncesinde Clinton ve ekibinin bazı yazışmaları da yayınlanan e-postalar arasında bulunuyor. Dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Philip Gordon'ın gönderdiği bir e-postada, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Ermenistan tarafının mutabık kalması halinde açıklamayı "yarın yapmaya hazır olduğu" ifadesi de kullanılıyor. 

 

'Sakın gülme!' 

 

E-postalardaki başka ilginç ayrıntılar da var. 20 Eylül 2009 tarihinde Clinton yardımcısına e-posta atarak, "Lütfen Sarah'ı ara ve bana buzlu çay getirip getiremeyeceğini sor?" yazdığı dikkati çekti. Başka bir seferde de Clinton, yardımcısına "Sakın gülme!" diye başlık attığı e-postada Çin'de beğendiği halılarla ilgili fotoğraflar istedi.

Hillary Clinton'ın, Mayıs'ta da, 2012 yılında ABD'nin Bingazi Konsolosluğuna yapılan kanlı saldırıya ilişkin yaklaşık 300 e-postası paylaşılmıştı.

ETİKETLER

hillary clintoneski dış işleri bakanıahmet davutoğluyazışmaabd dış işleri bakanlığıdavu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24