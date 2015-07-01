Hillary Clinton, Davutoğlu’na kısaca “Davu” diyormuş

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın daha önce paylaşılmamış e-postalarını kamuoyuyla paylaştı. Bu e-postalarda, toplamda sayfa sayısı 3 bini bulan, daha çok yabancı liderlerle gerçekleştirilen telefon görüşmeleri ve bakanlığın günlük aktivitelerine dair yazışmalar bulunuyor.

Yazışmalarda Ahmet Davutoğlu'nun isminin kısaltılarak, "Davu" şeklinde kullanılması da ilginç detaylar arasında yer aldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreciyle ilgili Ekim 2009'da imzalanan protokoller öncesinde Clinton ve ekibinin bazı yazışmaları da yayınlanan e-postalar arasında bulunuyor. Dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Philip Gordon'ın gönderdiği bir e-postada, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Ermenistan tarafının mutabık kalması halinde açıklamayı "yarın yapmaya hazır olduğu" ifadesi de kullanılıyor.

'Sakın gülme!'

E-postalardaki başka ilginç ayrıntılar da var. 20 Eylül 2009 tarihinde Clinton yardımcısına e-posta atarak, "Lütfen Sarah'ı ara ve bana buzlu çay getirip getiremeyeceğini sor?" yazdığı dikkati çekti. Başka bir seferde de Clinton, yardımcısına "Sakın gülme!" diye başlık attığı e-postada Çin'de beğendiği halılarla ilgili fotoğraflar istedi.

Hillary Clinton'ın, Mayıs'ta da, 2012 yılında ABD'nin Bingazi Konsolosluğuna yapılan kanlı saldırıya ilişkin yaklaşık 300 e-postası paylaşılmıştı.