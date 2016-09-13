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BBC Türkçe

Hillary Clinton: Çok daha iyiyim

ABD'de 11 Eylül törenlerinde fenalaşan Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Clinton bir telefon röportajında durumunun "çok daha iyi olduğunu" söyledi.

13 Eylül 2016 09:38

ABD'de 11 Eylül törenlerinde fenalaşan Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Clinton bir telefon röportajında durumunun "çok daha iyi olduğunu" söyledi.

Clinton ayrıca CNN'e yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde konulan zatürre teşhisini kamuoyuna duyurmamasını da "Bu kadar büyük bir mesele olacağını düşünmedim" diyerek açıkladı.

Clinton doktorların beş gün dinlenme önerisini de dikkate almadığını belirtti.

Clinton kampanyaya "önümüzdeki bir kaç gün içinde" devam etmeyi umduğunu söyledi.

Hillary Clinton önceki günkü törende dengesini kaybettiğini, ancak bayılmadığını vurguladı.

Clinton "Başım döndü ve bir dakikalığına dengemi kaybettim. Ancak araca binip, biraz su içince hemen daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

Bazı çevreler zatürre teşhisinin açıklanması için neden Clinton'ın fenalaşmasının beklendiğini sorgularken, Clinton'ın İletişim Direktörü olayın kötü yönetildiğini kabul etti.

Clinton'ın sağlığıyla ilgili endişelerin giderilmesi için de Demokrat adayın sağlık kayıtlarının yayınlanacağı bildirildi.

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