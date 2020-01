Hillary Clinton: Çok büyük hayal kırıklığına uğradım, acı verici bir durum; Tanrı, Amerika'yı korusun!

Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton "Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Milyonlarca Amerikalı da hayal kırıklığına uğradı. Acı verici bir durum" dedi. Hillary Clinton, "Gördük ki bizim devletimiz bildiğimizden tahmin ettiğimizden daha bölünmüş haldeymiş" diye konuştu. Clinton, "Biz, eğer inancımızı kaybetmezsek ektiğimizi biçeriz. O yüzden biz inancımızı korumaya devam edelim, önümüzde yeni mevsimler, sezonlar olacak. Bu fırsata sahip olduğum için çok büyük gurur duyuyorum. Tanrı Amerika’yı korusun" dedi.

Hillary Clinton, Donald Trump'tan 160 bin fazla oy almasına rağmen ABD'deki seçim sistemi gereği 228 delege kazanmış ve 276 delegenin oyunu kazanan Trump'ın gerisinde kalmıştı.

Hillary Clinton, dün yaşadığı yenilginin ardından kameraların karşısına geçerek yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Milyonlarca ABD’li de hayal kırıklığına uğradı. Bizim kampanyamız asla tek bir kişi, tek bir seçimle ilgili değil. Gördük ki bizim devletimiz bildiğimizden tahmin ettiğimizden daha bölünmüş haldeymiş.

"Bu sonucu kabul edeceğiz"

Amerika’nın büyüklüğüne inanıyorum, biz bu sonucu kabul edeceğiz. Ona liderlik etmek şansını açık görüşlülükle sunmalıyız. Biz ona saygı duymakla kalmayacağız, ona da değer de vereceğiz. Tabii ki hukukun egemenliği çok önemli, hepimizin ifade, inanç özgürlüğü çok önemli. Bu değerlere çok önem veriyoruz ve bunları savunmalıyız.

"4 yılda bir değil, devamlı katılım"

Şunu da eklemek istiyorum, bizim anayasamız demokrasimiz katılımımızı istiyor, sadece 4 yılda bir değil, devamlı katılım göstermemizi istiyor. Biz milyonlarca insanı bir araya getirmekle uğraştık, tek bir ses olup Amerika hayali herkese yetecek kadar büyük bir hayal dedik. Her dilden ırktan, LGBTİ için, kadınlar, erkekler için, göçmenler için herkes için yetecek bir Amerika hayal ettik. Bizim sorumluluğumuz vatandaşlar olarak kendi üzerimize düşeni yapmaya devam etmek, daha iyi güçlü adil Amerika’yı inşa etmek için çalışmalıyız. Sizlerle birlikte durduğum için şükran duyuyorum.

Barack ve Michelle Obama'ya teşekkür

Barack ve Michelle Obama’ya teşekkür etmek istiyorum, ülkemiz size şükran borçlu. Biz size çok teşekkür ediyoruz, sizin bu zarif ve kararlı liderliğiniz için. Pek çok Amerikalı için çok anlamlıydı.

"Sizlerin kazananı olmaktan

daha gurur vericisi yok"



Sizler gerçekten kalbinizle desteklediniz bu kampanyayı. Emekli asker için askerler için kampanya yapmış kişilerdiniz, bazılarınız için yeniydi. Şunu söylemek istiyorum, kimsenin bekleyemeyeceği kadar mükemmel bir kampanya yaptınız. Bu kayıp can yakıyor, asla doğru olan için mücadele etmeyi bırakmayın. Sizlerin kazananı olmaktan daha gurur verici bir şey yok bu hayatta.

"Hâlâ o cam tavanı kıramadık"

Biliyorum, hâlâ o cam tavanı kıramadık, ama bir gün birisi onu yapacak. Şu an belki zannettiğimiz kadar uzak değildir. Bütün küçük kız çocuklarına seslenmek istiyorum, değerli olduğunu, güçlü olduğunuzu ve bütün fırsat ve şansları hak ettiğinizi sakın unutmayın hayallerinizin peşinde giderken. Son olarak, ben çok büyük şükran duyuyorum ülkemize ve bana kattığı her şey için. Ben her gün şükranlarımı sayıyorum Amerikan olduğum için. Her zaman inandığım kadar derin bir şekilde şuna inanıyorum; birlikte yan yana durursak bu ülkeye sevgimizle en iyi günleri verebiliriz.

"Tanrı Amerika'yı korusun"

Biliyorsunuz, bir arada güçlü olduğumuza inanıyorum ve birlikte ileriyle gideceğimize inanıyorum. Şunu söylerler: Biz, eğer inancımızı kaybetmezsek ektiğimizi biçeriz. O yüzden biz inancımızı korumaya devam edelim, önümüzde yeni mevsimler, sezonlar olacak. Bu fırsata sahip olduğum için çok büyük gurur duyuyorum. Tanrı Amerika’yı korusun.