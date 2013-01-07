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Dünya

Hillary Clinton bugün görevine dönecek

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bugün yardımcıları ile bir görüşme yapacağını açıkladı

07 Ocak 2013 11:45

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, bugün işbaşı yapması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kafasında oluşan kan pıhtısı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden çarşamba günü taburcu edilen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bugün yardımcıları ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

Clinton'ın bu hafta ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

65 yaşındaki Clinton, 15 Aralık'ta mide virüsünün yol açtığı aşırı su kaybı nedeniyle bayılmış ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Doktorların sağ kulağının arkasında bir kan pıhtısı keşfetmesi üzerine 30 Aralık'ta tekrar hastaneye yatan Clinton, tedavisinin ardından çarşamba günü taburcu edilmişti.

Başkan Barack Obama, önümüzdeki günlerde istifa etmesi beklenen Clinton'ın yerine yeni dışişleri bakanı olarak Massachusetts Senatörü John Kerry'i önermişti.

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