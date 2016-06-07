Hillary Clinton, Bill Clinton'a yumruk atarak gözünü morartmış

ABD'de başkanlık seçimlerinin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın eşi Bill Clinton'a yumruk atarak gözünü morarttığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bill Clinton’un başkanlığı döneminde Beyaz Saray’da görev yapan eski bir gizli servis ajanının Clinton çifti ile ilgili yazdığı kitaptan ilk bölümler basına sızmaya başladı.

28 Haziran’da piyasaya çıkması beklenen “Crisis of Character” kitabında Oval Ofis’in kapısında durmakla görevli Gary Byrne, Demokrat Parti’den başkan aday adayı Hillary Clinton’u “hiddetli, fevri ve etrafı dalkavuklarla sarılı” olarak tanımladı.

Kitaba göre Byrne, Bill Clinton’un çapkınlıklarına da tanık olmuş. 1995 yılında Clinton çiftinin tartışmasına tanık olan Byrne, Hillary Clinton’un “gürleyen sesini” duyduğunu ve ertesi gün Bill Clinton’un gözü morarmış halde dolaştığını iddia etti. Başkan Clinton’un basın sözcüsünün ise moraran gözüne “kahve alerjisi” açıklaması getirdiğini belirtti. Kitapta Clinton’un insanları küçümsediği iddialarına da yer verildi.

Ayağını kaydırmak için

Politik bir amacı olmadığını belirten Gary Byrne, Clinton çiftini gerçek veya hayali düşmanlarını yok etmekle çok meşgul oldukları için devlet işleri ile ilgilenmenin ikinci planda kaldığı yorumunu yaptı. Bill Clinton ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan stajer Monica Lewinsky’nin Beyaz Saray’dan Pentagon’a gönderilmesine de Bryne’nin şikâyetinin neden olduğu iddia edildi.

Kitabın zamanlaması Demokrat Parti’nin başkan adaylığını neredeyse garantileyen Clinton’un önünü kesmek amaçlı olduğunu akıllara getiriyor. Clinton pazar günü Puerto Rico’da yapılan önseçimlerde 36 delege kazandı. Buna göre partinin resmi adayı olması için 30 delege daha alması yetecek. Clinton’un bu rakama New Jersey ve Kaliforniya’da yapılacak önseçimlerde ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.