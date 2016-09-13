Hillary Clinton bayıldı, ABD'de borsa düştü

ABD’de başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’ın hastalanaması borsada ciddi düşüşe yol açtı.

Habertürk'ün haberine göre, pazar günü New York’ta 11 Eylül olaylarının anma töreninde rahatsızlanan Clinton’ın aracının önünde dizlerinin çözüldüğünü gösteren video ülkede ciddi endişe yarattı. Doktorların zatürree olduğunu açıkladığı Clinton, dün California gezisini iptal edince 68 yaşındaki politikacının ciddi bir rahatsızlığa sahip olduğu endişesi, ülkenin borsalarında ciddi düşüşlere yol açtı. Washington Post Gazetesi, Cumhuriyetçilerin öteden beri Clinton’ın hastalığını gündeme getirdiğini ileri sürerek, “Clinton’ın hastalığı şimdi sorun oldu” başlığını kullandı.

Clinton’ın rahatsızlığının ardından Floridalı bir anestezi uzmanı olan Doktor Ted Noel’in, “Clinton, Parkinson hastalığının bütün semptomlarını gösteriyor” iddiasında bulunduğu bir video yayınladı. 450 binden fazla kişi tarafından izlenilen videoda Dr. Noel, Clinton’ın “sık sık dona kaldığını, başını kontrolsüzce salladığını, öksürük nöbetlerine tutulduğunu ve titrediğini saklamak için bir elini hareketsiz tuttuğunu” ileri sürüp bunların Parkinson hastalığının belirtileri olduğunu iddia etti.

Dr. Noel, ‘bir anestezi uzmanı olmasına rağmen bir beyin rahatsızlığı konusunda teşhis koymaya çalıştığı’ gerekçesiyle Demokratlar tarafından sert biçimde eleştirildi. 2012 yılında dışişleri bakanlığı görevini sürdürdüğü sırada beyin sarsıntısı geçirdiği bilinen Clinton’ın doktoru, son rahatsızlığın beyin sarsıntısı ile ilgili olmadığını söyledi.

Sağlık durumunun ağırlaşması veya yanıtların halkı tatmin etmemesi durumunda Clinton’ın çekilebileceği tartışılırken, 8 Kasım’daki seçimlerde yerine kimin aday olabileceği gündemin merak konusu oldu. Demokrat Parti’den adaylık yarışını Clinton’a kaybeden Bernie Sanders ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın yedek adaylar olabileceği öne sürüldü.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın Clinton’a acil şifalar dilemekle yetinmesi şaşkınlık yarattı.