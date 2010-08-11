Hillary Clinton başkan yardımcısı olsun!

T24- ABD, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın başkan yardımcılığına getirilmesini tartışıyor. Amerikan basınındaki haberlere göre, Başkan Barack Obama’nın popülaritesindeki düşüş yüzünden bir “günah keçisi” arayan Demokratlar ve liberal analistler, gaflarıyla ünlü Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın gitmesi gerektiğini düşünüyor.





2012’deki seçimlerde Hillary Clinton’ın başkan yardımcılığına aday olmasının Demokratik Parti’yi güçlendireceği yorumları yapılıyor.





Clinton’ın başkan yardımcısı olmasını ilk öneren eski Virginia Valisi Doug Wilder oldu. Politico.com sitesinde yazan Wilder, Biden’ın gaflarıyla “halkın zaten az olan güvenini daha da baltaladığını” belirtti. Wilder, buna karşılık Clinton’ın görevini büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirterek, “Clinton Dışişleri Bakanı olduğundan beri iyi puanlar aldı ve iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi” dedi. Eski vali, Clinton’ın 2012’de başkan yardımcısı adayı olmasının Demokratik Parti’yi canlandıracağını savundu.



‘Dünden razı’



Wilder’ın bu sözleri birçok uzmandan destek gördü. MSNBC sitesi, konuyu tartışmaya açarken, Newsweek dergisinin Clinton’ı yakından izleyen muhabiri Howard Fineman, Dışişleri Bakanı’nın böyle bir teklifi “anında kabul edeceğini” söyledi.



New York dergisi de, Clinton başkan yardımcısı olursa Biden’ın da onun yerine dışişleri bakanlığına getirilmesini önerdi. Derginin muhabiri John Heilemann, Clinton’ın seçim yarışında Obama’yı güçlendireceğini belirtti. Clinton 2008 seçimlerinde Obama’nın rakibiydi.