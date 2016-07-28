Hillary Clinton başkan adayı oldu, manşetlere kocası çıktı

Hillary Clinton bu hafta büyük bir partinin başkan adayı seçilen ilk kadın olarak tarihe geçti. Peki pekçok gazetenin manşetinde neden onun değil de kocasının fotoğrafları yer aldı?

Ülke çapında dün pekçok gazete eski Başkan Bill Clinton'ın, hatta bu yılki adaylık yarışını kaybeden Bernie Sanders'ın çarşaf çarşaf fotoğraflarını kullandı manşetlerinde.

İnternette eleştiri yağmurunun başlaması gecikmedi.

Twitter kullanıcısı Eric Haywood, Chicago Tribune gazetesinin manşetinin fotoğrafını yayınladı ve üstüne "BİR TEK ŞEY YAPMANIZ LAZIMDI" diye yazdı -- onu da yapamadıklarını ima edercesine düşünceli bir emoji ekleyerek.

Wall Street Journal'ın Bernie Sanders'ın fotoğrafını basıp altına da "Clinton tarihi adaylığı kazandı" manşetini atması karşısında Anne Helen Petersen şu tweeti paylaştı: "Cinsiyet ayrımcılığının hala sürdüğünün basit kanıtı: İlk defa bir kadın başkanlığa aday oluyor ve ilk sayfada Hillary yok, hatta hiçbir kadın yok. Oscar'ı kazananı değil de, kazananı ilan edeni birinci sayfaya çıkarmaya benziyor bu."

(WSJ daha sonraki bir baskısında Sanders'ın fotoğrafını çıkarıp yerine Hillary Clinton'ınkini koydu.)

Washington'da 50 eyaletten gazetelerin manşetlerinin her gün yanyana sergilendiği Newseum binasının vitrininde, durumun bu iki gazeteyle sınırlı olmadığı aşikardı.

Tarihi adaylığının ertesi sabahı, 50 manşetten yalnızca 19'unda Hillary Clinton'ın fotoğrafları vardı.

Bill Clinton ve Bernie Sanders fotoğraflarının yanısıra, bazı gazeteler bu haberden hiç söz etmezken, bazıları da Demokrat Parti Kongresi'ndeki delegelerin fotoğraflarını kullanmıştı.

Salı akşamki toplantıda ana konuşmayı Bill Clinton'ın yaptığı ve Sanders'ın da delegeleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a oy vermeye çağırdığı doğru.

Hillary Clinton'ın geceye yalnızca dev ekrana yansıtılan uydu bağlantısıyla katıldığı ve bu bağlantının saatinin bazı gazetelerin basım saatini aştığı da doğru.

Yine de, bazı gazeteler arşivlerine dönüp Bakan Clinton'ın fotoğraflarını manşete çıkarmayı tercih etti.

Ya da örneğin New York Times, kongreye "Kız Gücü - Girl Power" yazan bir pankartla katılan üç kadının sevincini gösteren bir resmi kullandı.