Hillary Clinton anketlerde Trump'ın önünde

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 58. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Clinton ile Trump arasındaki rekabet kızışıyor. Demokratların muhtemel adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Donald Trump'ın 8 puan önünde görünüyor.

Ülke genelinde kayıtlı seçmenler arasında Amerikan NBC kanalı ile anket firması SurveyMonkey'nin yaptığı son ankete göre Clinton yüzde 49 oy oranına ulaşırken Trump ise yüzde 41'de kaldı.

Haftalık olarak başkanlık seçimleriyle ilgili anket yapan ve bunları kamuoyu ile paylaşan NBC kanalı, geçen haftaki ankete göre Clinton'ın oylarına 2 puan daha eklediğini açıkladı. Geçen haftanın anketinde Clinton yüzde 48, Trump ise yüzde 42 oy almıştı.