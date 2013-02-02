Hillary Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığı'na veda etti

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev süresi bugün doldu. Bakanlıkta düzenlenen törende veda konuşması yapan Clinton, dün Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba saldırısına da değindi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 4 yıldır sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı görevini bugün resmen tamamlayarak, duygu yüklü bir törenle veda etti.

Bakanlık binasının girişindeki törende alanı dolduran yüzlerce çalışana hitap eden Clinton, veda konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde binadan ayrıldı.

Medyanın da yoğun ilgi gösterdiği törende Clinton, veda konuşmasını yapması için ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns tarafından takdim edildi.

Çalışanlar tarafından açılan, "Teşekkür ederiz" yazılı pankartın yanında konuşan Clinton, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamaya da değindi.



Ankara'daki patlama



Çok karmaşık ve hatta tehlikeli bir zamanda yaşadıklarına işaret eden Clinton, ''Daha bugün de yine gördük ki Ankara'daki büyükelçiliğimiz saldırıya uğradı ve bir çalışanımızı kaybettik, yaralananlar oldu'' dedi.

Clinton, olayla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve ekibinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de görüştüğünü aktararak, "Onlara, bağlılıklarına ve fedakarlıklarına ne kadar değer verdiğimizi söyledim" ifadesini kullandı.



'Daha iyimserim'



Dışişleri Bakanlığı'nda 4 yılı aşkın süredir görev yapmaktan onur duyduğunu, bunun kendisi açısından harika bir deneyim olduğunu vurgulayan Clinton, ''Bu binaya 4 yıl önce Dışişleri Bakanı olarak geldiğimde ve sıcak bir biçimde karşılandığımda, burasının gerçekten özel bir anlam taşıdığını, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'e (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) liderlik etme onurunun eşsiz, heyecan verici ve zorluklarla dolu olacağını biliyordum. Tüm bunların hepsi, hatta daha da fazlası oldu'' diye konuştu.

Clinton, sözlerine şöyle devam etti:

"Washington'da, dünya genelinde ve uçaklarda saatlerce vakit geçirdiklerime ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Diplomasiyi ve kalkınmayı ilerletme, hepimizin çok sevdiği ülkeye hizmet etme, ABD'nin karşılaştığı zorlukları, tehditleri ve fırsatları kavrama ve Amerika'nın güvenli olması, çıkarlarımızın desteklenmesi ve değerlerimizin saygı görmesini sağlamak için tüm kalbimiz ve gücümüzle çalışma adına icra ettiğimiz işlerden gurur duyuyorum."

Clinton, 21'inci yüzyıla ait olması için çalıştıkları dünyayı gelecekte birçok zorluğun beklediğinin farkında olduğunu belirterek, "Ancak 4 yıl öncesine göre bugün daha iyimserim. Çünkü her geçen gün, diplomatlarımızın ve kalkınma uzmanlarımızın, bu yüzyılın sadece ABD'nin değil, başta gençler olmak üzere tüm dünyanın son derece hak ettiği türden barış, ilerleme ve refahı getirmesine yardımcı olmak için yaptıkları çok sayıda katkıları gördüm" diye konuştu.

Clinton'ı konuşmasının ardından bakanlık çıkışına çok kalabalık bir grup uğurladı. Clinton, binadan alkışlar eşliğinde çıktı.