-HİLLARY CLİNTON: "HALA DİYALOĞA AÇIĞIZ" WASHİNGTON (A.A) - 08.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'ın nükleer konusu çözmek amacıyla bu ülkeyle hala diyaloğa açık olduğunu belirtti. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mülakatında Clinton, "Diyaloğa açığız, ama İranlı yetkililer ne yapmaları gerektiğini biliyorlar, söz ve hareketleriyle nükleer programlarının hedefi konusunda dünya kamuoyunu rahatlatmaları gerekiyor" dedi. Clinton, ABD'nin ve müttefiklerinin esas endişesinin, İran'ın nükleer silah sahibi olma olasılığı olduğunu vurguladı. İran, nükleer programını sivil ve barışçıl amaçlarla nükleer enerji elde etmek için başlattığını söylüyor, ancak başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, İran'ı nükleer silah üretmek amacıyla bu programı başlattığını iddia ediyor. BM Güvenlik Konseyi, 9 Haziranda, İran'a karşı yeni bazı ilave yaptırımlar içeren bir kararı kabul etti. Bu kararın ardından, ABD ve Avrupa Birliği de tek taraflı bir dizi katı yaptırımlar kararı aldı.