T24 LogoT24 Logo
Dünya

HİLLARY CLİNTON: "HALA DİYALOĞA AÇIĞIZ" WASHİNGTON (A.A)

09 Ağustos 2010 01:30

-HİLLARY CLİNTON: "HALA DİYALOĞA AÇIĞIZ" WASHİNGTON (A.A) - 08.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'ın nükleer konusu çözmek amacıyla bu ülkeyle hala diyaloğa açık olduğunu belirtti. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mülakatında Clinton, "Diyaloğa açığız, ama İranlı yetkililer ne yapmaları gerektiğini biliyorlar, söz ve hareketleriyle nükleer programlarının hedefi konusunda dünya kamuoyunu rahatlatmaları gerekiyor" dedi. Clinton, ABD'nin ve müttefiklerinin esas endişesinin, İran'ın nükleer silah sahibi olma olasılığı olduğunu vurguladı. İran, nükleer programını sivil ve barışçıl amaçlarla nükleer enerji elde etmek için başlattığını söylüyor, ancak başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, İran'ı nükleer silah üretmek amacıyla bu programı başlattığını iddia ediyor. BM Güvenlik Konseyi, 9 Haziranda, İran'a karşı yeni bazı ilave yaptırımlar içeren bir kararı kabul etti. Bu kararın ardından, ABD ve Avrupa Birliği de tek taraflı bir dizi katı yaptırımlar kararı aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24