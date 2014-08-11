'Hileyle Çankaya'ya çıktı'

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, şahsına ilişkin "tanınmıyor" ve "siyasetten anlamıyor" iddialarını hatırlattı. Buna rağmen yüzde 40'a yakın oy aldığını vurgulayan İhsanoğlu, "Bu yolda galip sayılır mağlup" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Vermek istediğimiz mesaj, Türkiye'nin her yerine ulaşmıştır. Bu açıdan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamız çok önemli ölçüde hedefine ulaşmış ve bir başarı yakalamıştır" dedi.

Medyaya yansıyan haberlere göre Demirtaş, seçimlere şaibe ve hile karıştırıldığı yolundaki iddiaların incelendiğini, gerekli yerlerde itiraz edeceklerini söyledi.

'Demokrasi, hırsızlığın aklanacağı bir zemin değil'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın "zafer kazanmadığını, şike ve hileyle, aldatma ve kandırmayla Çankaya'ya çıktığını" ileri sürdü.

Bahçeli, "Bu şahıs, her ne kadar sandıktan çıksa da vicdanlarımızda Cumhurbaşkanı olarak görülemeyecek kadar şaibeli ve şüphelidir. Demokrasi, hırsızlığın aklanacağı bir zemin değildir. Sandık, ihanetin ve inkarın temize çıkacağı yer de değildir" dedi.

'Erdoğan herkesin cumhurbaşkanı değil'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Haluk Koç, "Bu seçimlerin kaybedeni, Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu veya Sayın Selahattin Demirtaş değildir, seçimlerin asıl kaybedeni, temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur" dedi.

Haluk Koç, "Erdoğan, Türkiye'de yaşayan farklı inanç gruplarından, etnik gruplardan herkesin cumhurbaşkanı değildir" görüşünü savundu.