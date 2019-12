-HİLELİ AKARYAKIT OPERASYONUNDA 40 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 8 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, hileli akaryakıt imal ederek piyasa sürdükleri iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay önce bir istihbaratı değerlendirerek Ankara'da madeni yağ ve solvent karışımıyla hileli akaryakıtın imal edildiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından mali polis Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Bolu, Erzurum, Batman, Çorum, ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 358 ton hileli akaryakıt 23 ton madeni yağ, 13,5 ton white spirit (solvent) 12 ton mazot, 2 ton tiner olmak üzere toplam 408 ton ürün ele geçirildi. Aramalar sırasında 1 de tabanca bulundu. Zanlıların ithal ettikleri boya inceltici ile tiner yapımında kullanılan solvent maddesini yine ithal edilen on numaralı madeni yağı Ostim Sanayi Sitesi ile Kazan ilçesinde işleyerek akaryakıta dönüştürdükleri belirtildi. Hileli akaryakıtın tenteli ve kasalı kamyonlar içerisine gizlenen tanklarla daha çok şehirlerarası yollardaki akaryakıt istasyonlarına boşaltıldığı bildirildi. Ankara'ya bağlanan şehirlerarası yolların çeşitli gruplarca paylaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu istasyonların hileli akaryakıtı daha çok yük taşıyan tır, kamyon ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere piyasa değerinin çok altında sattıkları ifade etti. Her grubun bir günde yaklaşık 20 ton hileli akaryakıtı piyasa sürebildiğinin tespit edildiğini vurgulayan yetkililer, akaryakıt istasyonlarının denetime açık depolarının yanı sıra yer altına gizlenmiş korsan depolarının da bulunduğunu belirtti. Solvent ve on numara madeni yağı, işsiz ve kimsesiz kişiler üzerine kurdukları şirketler aracılığı ile ithal eden söz konusu suç grubunun, bu maddeleri alırken hem devlet teşvikinden yararlandıkları hem de amacı dışında kullanarak çifte kazanç sağladıkları belirtildi. Yetkililer, örgütünün perde arkasında yer alan kişilerin, kimsesiz ve işsizlere şirket kurdurarak hukuki sorumluluktan kurtulduğunu, örgüt yöneticilerinin birçok defa yakalanmalarına rağmen bu yöntem ile kaçakçılık yapmaya devam ettiklerini ileri sürdü. Daha çok boya sanayisinde kullanılan solventin Türkiye'de tüketilen boyanın çok üstünde olduğunu ifade eden Yetkililer, ''Yaptığımız araştırmaya göre bu kadar solvent ile Türkiye'nin yüz ölçümü bir yılda üç defa beyaz ve kırmızıya boyanır'' diyerek olayın kaçakçılık boyutuna dikkate çektiler. Zanlılardan 6'sı savcının talimatıyla serbest kalırken, 34 kişi ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek, petrol piyasası kanunu ile 213 sayılı vergi usul kanunlarına muhalefet etmek, haksız ve hileli kazanç elde etmek amacıyla halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından adliyeye gönderildi.