-HILBERT: HEDEFİMİZ AVRUPA BERLİN (A.A) - 09.05.2011 - Beşiktaş'ta oynayan Alman oyuncu Roberto Hilbert, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Türkiye Kupası'nda yenerek Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Hilbert, Alman spor dergisi Kicker'e verdiği röportajında, ligde durumlarının istedikleri gibi olmadığını belirterek, "Hedefimiz şampiyon olmaktı. Ancak şimdi Türkiye Kupası üzerinden Avrupa Ligi'ne katılmaya çalışacağız" dedi. Alman 1. Ligi takımlarından da kendisine teklifler getirildiğinin hatırlatılması üzerine de Hilbert, bunların önemsiz teklifler olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da oldukça memnunum. Ama performansımın memleketimde de kaydediliyor olması memnuniyet verici bir şey" diye konuştu. "Bu, sezonu kurtarır mı?" şeklindeki bir soruya karşılık da Hilbert, Türkiye Kupası ile bu sezon en azından bir kupa kazanmış olacaklarını belirterek, sezonun en önemli karşılaşmasının kendilerini beklediğini, bu sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynadıkları 2 maçı da kaybettiklerini kaydetti. Guti, Simao ve Ricardo Quaresma ile ligin en pahalı takımlarından birine sahip olan Beşiktaş'ın neden 6. sırada olduğunun sorulması üzerine de Hilbert, bunu kendilerinin de bilmediğini, sezon başladıktan sonra toplam 20 oyuncunun sakat olduğunu ve bir galibiyet serisi yakalayamadıklarını ifade etti. Hilbert, ligin daha da güçlendiğine dikkat çekerek, Trabzonspor, Bursaspor ya da Gaziantepspor gibi kulüplerin kalite açısından büyük takımlara yetiştiğini savundu. Hilbert, teknik direktör Bernd Schuster'in neden görevine son verildiğinin sorulması üzerine de, Beşiktaş'ta taleplerin her zaman yüksek olduğunu, bu taleplere karşılık veremediği gerekçesi ile Beşiktaş kulübünün Schuster ile yollarını ayırdığını söyledi. Beşiktaş'ta gelecek sezon Louis van Gaal ya da Guus Hiddink gibi isimlerin teknik direktör olarak görev yapabileceğinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine de Hilbert, bunların söylenti olduğunu, şu an takımı Tayfur Havutçu'nun çalıştırdığını ve Havutçu ile çoğu kez kazandıklarını belirtti. Beşiktaş'ta 2013 yılına kadar sözleşmesi olan Alman oyuncu, 42 maçta forma giydiğini, son olarak da yönetimin kendisinden memnun olduğunu söylediğini kaydetti.