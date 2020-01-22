Hillary Clinton'dan Demokrat aday Bernie Sanders'a: Kimse onu sevmiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor

ABD'de bir önceki seçimde Donald Trump'a karşı yarışan Demokrat aday Hillary Clinton, 2020 seçimi Demokrat aday adaylarından Bernie Sanders hakkında konuştu. Clinton, yıllardır Kongre'de olan Sanders'ı 'kimsenin sevmediğini, Demokrat Parti'nin başkan adayı olursa kimsenin onun desteklemeyeceğini söyledi.

Clinton'ın kendi başkan adaylığı döneminde partinin Bernie Sanders tabanının seçimi boykot ederek kendisini desteklememesini seçimi kaybetme nedenlerinden biri olarak görmesinden beri ikili siyasetçi arasında gerilim sürüyor. The Hollywood Reporter'ın bir belgeseline konuşan Clinton, daha önce Demokrat Parti aday adaylığında yarıştığı Bernie Sanders hakkında açıklamalarda bulundu.

Belgeselde Sanders'ın adaylık sürecini değerlendiren Clinton şunları söyledi: "O yıllardır Kongre'deydi. Kendisini destekleyen bir senatör vardı. Kimse onu sevmiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor, hiçbir işini halledemedi. O bir kariyer politikacısıydı. Bunlar hep saçmalık ve buna takılan insanlara üzülüyorum"

Clinton belgeselde Sanders destekçilerinin 'ayrıştırıcı' bir dil kullandığını söyleyerek, "Seçilen adayın birleştirici olmasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Clinton'ın açıklamalarına yanıt veren Sanders şu anda tek odağının Donald Trump'ın azil süreci olduğunu söyledi.