Hilal Kaplan'ın, İmamoğlu'nun dua ederken çekilen fotoğrafına yorumu: Toplum eşcinsel evliliğe onay versin diye mi dua ediyor acaba...

İktidara yakın gazetecilerden Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Koronavirüs salgını sonrası ilk Cuma namazını kıldığı camideki görüntüsü için "Toplum, eşcinsel evliliğe onay versin diye mi dua ediyor acaba..." diye yazdı.

Twitter hesabından yorum yapan Hilal Kaplan, İmamoğlu'nun salgın sonrası ilk Cuma namazını kıldığı Sögütlüçeşme Camii'ndeki dua ederken ki görüntüleri için "Toplum, eşcinsel evliliğe onay versin diye mi dua ediyor acaba" dedi.

İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz" sorusuna verdiği yanıtla ilgili olarak daha önce de Hilal Kaplan, "Türkiye siyasî tarihinde bir ilk yaşandı. İlk defa halkın oyuyla seçilmiş resmî bir yetkili, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir bulduğunu ifade etti" diye yazdı.

İmamoğlu söz konusu televizyon programında şöyle demişti:

"Ben özgürlüklere saygı duyan, özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor.

Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim."