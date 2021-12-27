Hilal Kaplan: Güven içinde "sahada" yürümek isteyen vatandaşın hakkı daha fazla bir avuç hayvantapar tarafından engellenemez

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuğun pitbull saldırısında uğradığını hatırlatarak, "Güven içinde 'sahada' yürümek isteyen vatandaşın hakkı daha fazla bir avuç hayvantapar tarafından engellenemez" dedi.

Kaplan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'yi Antalya'da en iyi cerrahların bakımına aldırdı. Hastanede ziyaret edip babasına da ayrı bir iş bulunmasını sağladı. Fakat her konuda devletin başının mağdurun derdine çare olmasını bekleyemeyiz. Türkiye'de 10 milyon sokak köpeği yaşıyor. Hepsi kısırlaştırılmış da değil. Bu hızla giderse 10-15 yıl içinde kişi başına bir sokak köpeği düşecek bir yere geleceğiz. Ancak bundan da büyük sorunumuz hayvanseverler değil, hayvantaparlar!" dedi.

Kaplan, "Âdeta kendi türüne düşman bu kafa yapısının lobi gücü sayesinde muhalefet, Asiye için tek cümle bile kuramadı. 'Bir şey yapılmalı' dediğiniz zaman bu güruh ortalığı ayağa kaldırıyor ve toplumsal talebin sönümlenmesini sağlıyorlar. Ama artık yeter. Son 100 günde ülke çapında 60 köpek saldırısı gerçekleşmiş. Bu konuda belediyelerin de devletin de üzerine düşen görevi yapmasını beklemek en doğal hakkımız. Çarenin ne olduğunu sahayı çalışanlar daha iyi bilir. Ama saldırıya uğrama tehlikesi olmadan güven içinde "sahada" yürümek isteyen vatandaşın hakkı daha fazla bir avuç hayvantapar tarafından engellenemez" ifadelerini kullandı.

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