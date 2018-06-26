Hilal Kaplan "Destekçiler cevaplasın, Ak Parti'ye dair eleştirileriniz neler" diye sordu; 25 dakikada 820 yanıt geldi

T24

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 24 Haziran seçimlerinin ardından AKP’yi destekleyen Twitter’daki takipçilerine partilerine yönelik eleştirilerini ve beklentilerini sordu. Kaplan’ın sorusuna 25 dakikada 820 cevap gelirken; AKP’yi desteklediklerini söyleyen Twitter kullanıcıları, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki sıkıntıları, milletvekillerinin halka karışmamasını, parti teşkilatlarının kibir ve kabalığını gündeme getirdi. Birçok kullanıcının da seçim döneminde sıklıkla gündeme gelen ‘liyakat’ konusuna vurgu yaptığı görüldü.

3 Kasım 2002 seçimlerinden beri, 7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 Kasım’a kadar geçen kısa süre dışında yaklaşık 17 yıldır tek başına iktidarda olan AKP, 24 Haziran seçimlerinden, ilk kez iktidarı bir başka partiyle paylaşmak zorunda kalacağı bir sonuçla çıktı.

1 Kasım seçimlerinde oyların yüzde 49.5'ini alan AKP, bu seçimde yüzde 42.28'te kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sonuçların belli olmasından sonra yaptığı konuşmada, "Milletin partimize sandıkta verdiği mesajı da aldık, eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.

Bir kullanıcı, Kaplan’ın sorusuna, “Ak Parti teşkilatları kibir ve kabalıktan vazgeçmeli. Halkın arasına karışmalı. İnsanlara üstten bakmamalı. O halk sayesinde ve onlar için orada olduklarını idrak etmeliler” cevabını verirken; bir diğeri de “Tüm milletvekilleri Reis gibi halka karışmalı. Küçük dağları ben yarattım havasından çıksınlar artık” dedi.

Kaplan, çok sayıda yorumun ardından, “25 dakikada 820 yanıt. Tanıdığım tüm yetkililere ileteceğim ve kendim de bu sıkıntıları ifade etmeye çalışacağım” mesajını paylaştı. İşte Kaplan’ın tweet’inin altına gelen cevapların bazıları: