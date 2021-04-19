Hilal Kaplan: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda Başbakanlıkta kalmak için saatlerce dil döktü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Yanılmışım" notuyla paylaştığı videoyu alıntılayarak yanıt veren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti" dedi.

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Davutoğlu, başbakanlığı döneminde yaptığı konuşmaları birleştirerek bir video paylaştı. Söz konusu videoda, "Ben yurt dışında görevdeyken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Sayın demeyeyim, Berat Albayrak'ın doğrudan koordinasyonuyla bana karşı bir MKYK darbesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan: Saatlerce dil döktü

Sabah gazetesi Hilal Kaplan ise Davutoğlu'nun videoda yer alan iddialarını yalanlayarak şu paylaşımı yaptı:

“Makamı elimin tersiyle ittim” demiş. Ben doğrusunu söyleyeyim: CB Erdoğan ile son toplantıda saatlerce dil döktü Başbakanlıkta kalmak için ama ihanetinin boyutu MKYK kararıyla zaten tescillenmişti. #HodriMeydan"