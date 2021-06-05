Hilal Kaplan'dan, Serdar Ekşioğlu'nun "Süheyb Öğüt'le görüştüm" sözlerine yanıt: Yalan uyduruyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün Erdoğan'ın yeğeninin eşi ve Lazoil Petrol Dağıtım Şirketi'nin sahibi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı görüşmeyi yayınladı.

Görüşmede, Ekşioğlu, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ü kastederek, "Reisim Pelikan'a girme. Hilal'ın kocası, pelikanın başı o zaten, Süheyb'i ben aradım. 'Abi ben burada değilim, geleyim mutlaka görüşelim' dedi" ifadelerini kullandı

"Serdar Ekşi denen yalancı ile 'alakamız' şudur" diyen Kaplan, Ekşioğlu'nun ifadelerine şöyle yanıt verdi:

"Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız."

"Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya binbir ricacı koyarak eşimle bir defa görüşmüş. Eşim nasıl bir tip olduğunu anlayınca telefonundan dahi engellemiş. Şimdi çıkmış geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor. Mahkemede hesaplaşacağız."

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Twitter hesabından açıklama yapan ve Serdar Ekşioğlu'nun Kaplan'ın yardımcısı olduğunu söylediği Feyza Öznur da Ekşioğlu'nun, "Feyza'yla ben konuştum, Hilal'in yardımcısı var. Seni de takip ediyor hatta, Twitter'dan. Bu Hilal'in yardımcısı, beni aradı" açıklamasına yanıt verdi.

Öznür, "Malum videoda Serdar Ekşi'nin dediği gibi ona ben ulaşmadım. Kendisi beni aradı. Bahsi geçen kişilerle hiçbir irtibatım olmadığı gibi bir hukukumuzun olmadığını da kendisine ilettim. İsmimin böyle çirkin bir konuda geçmesinden son derece rahatsızım" ifadelerini kullandı.