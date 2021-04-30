Hilal Kaplan'dan alkol yasağı yorumu: Ülkemizdeki Batı beslemesi siyaset ve medya ikiyüzlü

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, milyonlarca kişi tarafından tepkiyle karşılanan 17 gün boyunca uygulanacak içki satışı yasağıyla ilgili haberlerden yola çıkarak medyayı "iki yüzlü olmakla" suçladı.

Kaplan, "AB'nin ülkemizdeki önde gelen besleme medyası Birgün'ün Rusya için attığı başlık, 'Aşı yapanlarda etkili olması için Rusya'da alkol satışı 11 gün yasaklandı' iken Türkiye için attıkları başlık, 'İçki satışı komik bahanelerle yasaklandı. Yasağın altında laiklik ve seküler yaşama duyulan öfke yatıyor' oldu. Buna objektif haber dili demek mümkün mü?" dedi.

Kaplan, Bloomberg'ün "Erdoğan, alkol yasağıyla, İslamcı görüşleri topluma dayatmakla suçlanıyor" başlıklı haberini de hatırlatarak, "Evet, Batı siyaseti ve medyası ikiyüzlü. Ülkemizdeki Batı beslemesi siyaset ve medya da ikiyüzlü. Artık bunun ötesini görmeliyiz. Yoksa durup şunları mı hatırlatmalıyım?" diyerek şunları sıraladı:

"Türkiye'de çok geniş kesimlerin milletin değerleriyle barışık bir seküler rejimle sıkıntısı olmadığı çok farklı yerel ve yabancı anket şirketlerinin çalışmasıyla ortaya konulduğundan mı bahsedeyim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Arap Sokağı'ndaki popülaritesinin görünür biçimde zirvede olduğu dönemde, Mısır'da devrimin öncüsü Müslüman Kardeşler'in yüzüne karşı 'Yeni anayasanız seküler olmalı' deyişini mi hatırlatalım?

Yoksa Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs vakalarının çok olduğu ülkelerde alkole dair sınırlamaları tavsiye ettiğinden mi bahsedelim?

Ya da Hindistan'dan Güney Afrika'ya, İngiltere'den Tayland'a pek çok koronavirüs vakasının arttığı ülkede içkiye sınırlama getirildiğini mi anlatalım?"

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