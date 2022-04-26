Hilal Kaplan: CHP, bugün Türkiye'nin en büyük belediyelerini yönetiyor, neden geçim sıkıntısına sebep olan konuların hiçbirinde sizden tek bir icraat göremiyoruz?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, tüm dünyada enerjinin tarihin en yüksek zam oranlarını gördüğünü belirterek, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ülkemizdeki artan elektrik fiyatlarını protesto için faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi gaz lambası ışığında ziyarete gitti. Ancak Enerji Bakanı, borçtan dolayı bir kesintinin olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında elektriğin bilinçli olarak kapatıldığını açıkladı. Sonuçta Kılıçdaroğlu, ziyarete gittiği evin salonunda tüplü fener ışığında görüntü aldırıp gazetecilere şovunu yaptı" diye yazdı.

CHP'nin Türkiye'nin en büyük belediyelerini yönettiğini ancak geçim sıkıntısına sebeh olan konuların hiçbirinde icraat göremediğini savunan Kaplan, ""Askıda fatura" deyip vatandaşın, dardaki vatandaşın borcunu ödemesi dışında, vergilerimizin karşılığı siz ne yaptınız? Bunca bütçe ve güce rağmen neden tek adım atamadınız? Kılıçdaroğlu kendini "çare" olarak paketlemeye çalışıyor da odalarda ışıksız kalmak dışında yapacağı hiçbir şey yok mu?" ifadelerini kullandı.

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