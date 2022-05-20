Hilal Kaplan: "Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" tweet’inin Ongun tarafından atıldığı söyleniyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Murat Ongun’a gelen tepkiler sonrasında, başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü makamının kapatılmasına varan sürecini irdelediği bugünkü yazısında, kulislerde konuşulanları aktardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından atılan “Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle” tweet’inde Ongun’un imzası olduğunun konuşulduğunu aktaran Kaplan, şöyle yazdı:

“Hatta İmamoğlu, tweet atıldıktan birkaç gün sonra Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür de dilemişti. Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında.”

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