Hilal Kaplan, Attila İlhan'ın "Galatasaray Lisesi'nden Türkçe konuşan Fransızlar mezun olur" sözlerine işaret etti, Mehir Vakfı'nın ziyaretini savundu

Sabah yazarı Hilal Kaplan, geçen günlerde Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'in Galatasaray Kulübü'ne ziyaretine ilişkin olarak gelen tepkileri eleştirdi ve "Vakfın tek faaliyeti ise evlenmekte maddi güçlük çeken çiftlerin masraflarını karşılayıp yuva kurmalarına yardımcı olmak gibi hayırlı bir işten ibaret. Ancak Özdemir, Müslüman ve Anadolulu. Şayet Kavala destekçisi, Avrupa Birliği fonlu bir derneğin yöneticisi veya Rotary üyesi olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı" ifadelerini kullandı. "Elmas'ın Anadolulu bir vakfın yöneticisi ile el sıkışmasından fırtına koparanlar, en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar" diyen Kaplan, "Attila İlhan, 'Galatasaray Lisesi'nden Türkçe konuşan Fransızlar mezun olur' derdi. İlhan'ı haklı çıkarma çabasında olanlara çağrım; Galatasaray'ı "biricik sevgilim" diye sevenlere Fransız kalmamalarıdır" diye yazdı.

Kaplan, "Anadolu'dan milyonlarca taraftarı olan Galatasaray'ı bir yandan da hep kökü başka yerlerde olan gruplarla anma gayretinde olanlar çıkmıştır. Fakat bunların hiçbirine kulak asmadan, benim gibi Galatasaray'ı seven ve destekleyen milyonlar var. O yüzden son günlerde yaşanan bir hadiseden oldukça müteessir oldum ve yazma ihtiyacı duydum.

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etmiş. Sadece bu ziyaret, sanırım Elmas karşıtı bir ekibi hareketlendirip hem vakfa hem de başkanına olur olmaz iftiralar atılmasına yetti.

Özdemir'in siyasi bir kimliği yok, Atatürk karşıtı bir sözü yok, olabilirdi ama iddia edildiği gibi bir tarikatla bağı da yok. Vakıf da AK Parti'ye yakın insanlardan oluşsa bile siyasetle organik bir bağı bulunmuyor. Vakfın tek faaliyeti ise evlenmekte maddi güçlük çeken çiftlerin masraflarını karşılayıp yuva kurmalarına yardımcı olmak gibi hayırlı bir işten ibaret. Ancak Özdemir, Müslüman ve Anadolulu. Şayet Kavala destekçisi, Avrupa Birliği fonlu bir derneğin yöneticisi veya Rotary üyesi olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı" dedi.

"Elmas'ın Anadolulu bir vakfın yöneticisi ile el sıkışmasından fırtına koparanlar, en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar" diyen Kaplan, "Attila İlhan, 'Galatasaray Lisesi'nden Türkçe konuşan Fransızlar mezun olur' derdi. İlhan'ı haklı çıkarma çabasında olanlara çağrım; Galatasaray'ı "biricik sevgilim" diye sevenlere Fransız kalmamalarıdır" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etmiş ve bu görüşme tepkiyle karşılanmıştı.

Mustafa Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, "Burak Elmas beyi ve değerli ekip arkadaşlarını şahsım ve Mehir Vakfı adına tebrik ediyor üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan açıklama

Eleştirilerin ardından sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımıza yapılan kurumsal/kişisel tebrik ziyaretleri Galatasaray resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu tür ziyaretlerin kurumsal içerikle lanse edilip, onayımız olmadan sosyal medya hesaplarından kullanılması doğru değildir.

Başkanımızın kabul ettiği bir delegasyon içerisinde iş adamı kimliğiyle bulunan Sayın Mustafa Özdemir’in kulübümüzü ziyaretinde, Mehir Vakfı kurumsal kimliği ile bir randevu ve temsilinin söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”